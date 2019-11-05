السعودية اليوم / مجلس إدارة مركز تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر يعقد الاجتماع الأول ويناقش الإطار المؤسسي الجديد



الرياض 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واس

عقد مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر أمس، اجتماعه الأول، برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، بحضور أعضاء المجلس الإدارة المعين حديثا.

وأهاب معالي الوزير بأعضاء المجلس بتقديم ما لديهم من رؤى وأفكار من شأنها تطوير عمل المركز وأسلوب عمله انطلاقا من الإستراتيجية الوطنية للبيئة والأنظمة والتنظيمات المرتبطة، كما ناقش الأعضاء توجهات المجلس المستقبلية وأسلوب عمل المركز، إلى جانب استعراض الاستراتيجية الوطنية للبيئة، والإطار المؤسسي الجديد لقطاع البيئة، ودور صندوق البيئة والمراكز الوطنية البيئية الجديدة، ودورها في الارتقاء بحماية البيئة وتنميتها وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأكد الاجتماع أن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، يتولى أحد الجوانب الهامة في مجال النطاق البيئي وهو تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، التي تعـد من الأولويات البيئية التي حددتها الاستراتيجية الوطنية للبيئة، كما أن الغطاء النباتي الطبيعي في الغابات والمراعي والمتنزهات الوطنية يعـد ركيزة هامة لاستدامة وازدهار البيئة والحياة الفطرية.

يذكر أن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، تأسس بموافقة مجلس الوزراء كأحد المراكز البيئية التي تمثل الاطار المؤسسي الجديد لقطاع البيئة بهدف الإشراف على إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، والمحافظة على الموارد الوراثية النباتية والغطاء النباتي ومكافحة التصحر في المملكة.

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13:30ت م

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