السعودية اليوم / بلدية المسفلة تتلف 20 طنًّا من المواد الغذائية الفاسدة



مكة المكرمة 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واس

واصلت بلدية المسفلة الفرعية أعمالها الرقابية الميدانية بمشاركة الجهات الأمنية لمكافحة الظواهر السلبية وإيقاف الأسواق العشوائية المخالفة للأنظمة البلدية، حيث قامت الفرق الرقابية أمس بحملة على منطقة السوق الشعبي بحي النكاسة، بالتعاون مع إدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة.

وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس أيمن وقاد أنه تم خلال الحملة ضبط ومصادرة وإتلاف 20 طنًا من اللحوم والخضروات والأسماك الفاسدة مجهولة المصدر .

وبين أنه قُبض على 46 بائعًا متجولًا و 17 شخصًا يحملون إقامات غير سارية، حيث سلموا للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكدًا استمرار الحملات الميدانية على مواقع الأسواق الشعبية، للقضاء على المخالفات النظامية والحفاظ على المظهر العام وتعزيز الإصحاح البيئي بالمنطقة.

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13:21ت م

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