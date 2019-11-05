السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة الرياض يستقبل سفير جمهورية لبنان



الرياض 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض في مكتب سموه بقصر الحكم اليوم، سفير جمهورية لبنان لدى المملكة فوزي كباره.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية ومناقشة عدد من الموضوعات.

// انتهى //

13:15ت م

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