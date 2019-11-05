

الدمام 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واس

تنفذ بلدية محافظة الخفجي حاليًا، مشروع تطوير الواجهة البحرية ومبادرة الأنسنة، بتكلفة تجاوزت أكثر من 73 مليون ريال، الذي يأتي ضمن مشاريع صيانة الشوارع وسفلتة الأرصفة ومبادرة الطرق ووضع اللوحات الإرشادية والتسمية والترقيم بالخفجي والقرى التابعة لها.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني، أن البلدية تعمل على توريد وتركيب مسميات الشوارع بالجزيرة الوسطية، مفيدًا أن تطوير وتحسين الكورنيش شمل تركيب المسطحات الخضراء بمساحة 56000 متر مربع وغرس 982 نخلة وشجرة، ومغطيات تربة بمساحة 5000 متر مربع، إضافة إلى تهيئة المرافق والخدمات الحيوية بالكورنيش.

// انتهى //

12:56ت م

0057





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية الخفجي تنفذ مشروع تطوير الواجهة البحرية بتكلفة إجمالية تجاوزت أكثر من 73 مليون ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.