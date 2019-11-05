شكرا لقرائتكم خبر عن القصيم: ضبط سارقي المعدات الزراعية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (بريدة)

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال، أسفرت عن ضبط 3 متهمين من الجنسية الباكستانية، تراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم سرقاتٍ لمعداتٍ زراعية بمركز الشيحية، تقدر قيمتها بما يزيد على 300.000 ريال، إذ جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وشرطة منطقة القصيم إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.