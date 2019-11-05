شكرا لقرائتكم خبر عن طالب يروي لـ«الخليج 365» كيف نجح في السيطرة على حافلة مدرسية بعد وفاة سائقها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الريح (تبوك)

روى الطالب نهار العنزي الذي يدرس في إحدى مدارس تيماء التابعة لمنقطة تبوك لـ«الخليج 365»، كيفية نجاحه في السيطرة على حافلة مدرسية بعد وفاة قائدها فجأة. قائلاً: «شعر قائد الحافلة بالتعب والإعياء أثناء قيادة الباص خلال ذهابنا إلى المدرسة صباحاً، ما اضطرني للجلوس إلى جواره في المقعد الأمامي، ولكني فوجئت بإغماء قائد الباص، وحاولت مناداته أكثر من مرة لكن دون جدوى. عندها انحرف الباص واصطدم بإحدى الصبات، فسارعت للإمساك بـ «الدركسيون»، ووضعت قدمي على الفرامل بمساعدة أخي فايز، والحمد لله استطعنا إيقاف الحافلة التي تعرضت لأضرار بسيطة».

وأعرب الطالب نهار العنزي عن شكره وتقدير لمدير مكتب التعليم بتيماء فواز الفقيري، للاطمئنان عليهم والإشادة بموقفه بعد قيامه بإيقاف الحافلة، كما نعى سائق الحافلة متعب العنزي الذي صُلي عليه في تيماء.