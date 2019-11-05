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محمد بن مسعود - الدمام - كشفت تقارير صحفية عن ابتكار تقنية جديدة ستفتح الباب أمام تطوير سماعات ذكية لتنفيذ أوامر صوتية ثورية، باستخدام أشعة الليزر.
ونشر موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص، تقريرًا حول التقنية الجديدة التي تستخدم أشعة الليزر لتنفيذ الأوامر الصوتية، والتي تمكّن السماعات الذكية الجديدة ومختلف الأجهزة التي تعمل بإنترنت الأشياء، من تنفيذ الأوامر الصوتية من على بُعد مئات الأقدام.
ويمكن لتلك التقنية الحديثة أن تسمح عن طريق أشعة الليزر بفتح أبواب المنزل مثلًا أو باب السيارة أو تشغيلها أو حتى إجراء عمليات شراء من على بعد مئات الأقدام.
وتَوَصّل إلى تلك التقنية باحثون من جامعة طوكيو وميتشجان الأمريكية، وأوضحوا أنها متوافقة على العمل مع أجهزة "مساعد جوجل الذكي" و"أبل سيري" و"أمازون أليكسا".
ويصل مدى عمل تلك التقنية إلى مسافة ما بين 230 إلى 350 قدمًا تقريبًا. الليزر
05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441 12:52 PM
كشفت تقارير صحفية عن ابتكار تقنية جديدة ستفتح الباب أمام تطوير سماعات ذكية لتنفيذ أوامر صوتية ثورية، باستخدام أشعة الليزر.
ونشر موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص، تقريرًا حول التقنية الجديدة التي تستخدم أشعة الليزر لتنفيذ الأوامر الصوتية، والتي تمكّن السماعات الذكية الجديدة ومختلف الأجهزة التي تعمل بإنترنت الأشياء، من تنفيذ الأوامر الصوتية من على بُعد مئات الأقدام.
ويمكن لتلك التقنية الحديثة أن تسمح عن طريق أشعة الليزر بفتح أبواب المنزل مثلًا أو باب السيارة أو تشغيلها أو حتى إجراء عمليات شراء من على بعد مئات الأقدام.
وتَوَصّل إلى تلك التقنية باحثون من جامعة طوكيو وميتشجان الأمريكية، وأوضحوا أنها متوافقة على العمل مع أجهزة "مساعد جوجل الذكي" و"أبل سيري" و"أمازون أليكسا".
ويصل مدى عمل تلك التقنية إلى مسافة ما بين 230 إلى 350 قدمًا تقريبًا.
، باستخدام "الليزر".. الأجهزة تُنفّذ أوامرك بصوتك حتى على بُعد مئات الأقدام ،
المصدر : الخليج 365
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