- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نجح -بفضل الله- فريق طبي بمركز صحة القلب في مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدّسة، بالتعاون مع فريق طبي بمستشفى النساء والولادة، في إنقاذ حياة حامل في شهرها السابع من خلال استبدال الصمام التاجي، وذلك في عملية نادرة ومعقدة من نوعها.
وتبيّن بعد الاطلاع على التاريخ المرضي، أنه تم تغيير الصمام التاجي لثلاث مرات وفي آخر تغيير تمّ استبداله بصمام معدني؛ ما أدّى إلى تخثر الدم على الصمام الذي بدوره أثر في أداء وظيفته، وعلى الفور تمّ وضعها على جهاز التنفس الصناعي لعدم مقدرتها على التنفس الطبيعي، وذلك نتيجة تراكم الماء بالرئة الذي ينتج غالباً عن علة بالصمام التاجي.
وقرّر الفريق الطبي إجراء عمليتين متابعتين لإنقاذ الحامل وجنينها اشتملت على عملية قيصرية يتبعها عملية فتح الصدر لإجراء تبديل الصمام التاجي التالف، وتكللت -ولله الحمد- العمليتان بالنجاح التام وتماثلت المريضة للشفاء، وهي تتمتع وجنينها بصحة جيدة، بفضل الله.فريق طبي مركز صحة القلب مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدّسة
05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441 12:34 PM
في الشهر "السابع" وأجراها فريق طبي في مدينة الملك عبدالله بمكة
نجح -بفضل الله- فريق طبي بمركز صحة القلب في مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدّسة، بالتعاون مع فريق طبي بمستشفى النساء والولادة، في إنقاذ حياة حامل في شهرها السابع من خلال استبدال الصمام التاجي، وذلك في عملية نادرة ومعقدة من نوعها.
وتبيّن بعد الاطلاع على التاريخ المرضي، أنه تم تغيير الصمام التاجي لثلاث مرات وفي آخر تغيير تمّ استبداله بصمام معدني؛ ما أدّى إلى تخثر الدم على الصمام الذي بدوره أثر في أداء وظيفته، وعلى الفور تمّ وضعها على جهاز التنفس الصناعي لعدم مقدرتها على التنفس الطبيعي، وذلك نتيجة تراكم الماء بالرئة الذي ينتج غالباً عن علة بالصمام التاجي.
وقرّر الفريق الطبي إجراء عمليتين متابعتين لإنقاذ الحامل وجنينها اشتملت على عملية قيصرية يتبعها عملية فتح الصدر لإجراء تبديل الصمام التاجي التالف، وتكللت -ولله الحمد- العمليتان بالنجاح التام وتماثلت المريضة للشفاء، وهي تتمتع وجنينها بصحة جيدة، بفضل الله.
، نجاح عملية نادرة ومعقدة لإنقاذ حياة حامل باستبدال الصمام التاجي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر نجاح عملية نادرة ومعقدة لإنقاذ حياة حامل باستبدال الصمام التاجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.