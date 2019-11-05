، شخصيتان سعوديتان تنالان جائزة "أبطال رسل السلام".. سفيرين للعالم ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن 12 شخصية من أصل 80 مشاركًا يمثلون 38 جمعية وهيئة كشفية

منحت المنظمة الكشفية العالمية، جائزة أبطال رسل السلام لعام 2019، لشخصيتين سعوديتين؛ ليكونا سفيريْن لنشر ثقافة السلام عالميًّا؛ حيث تم منحها للقائد الكشفي معاذ النجيفان، والمرشدة نجود الشمري؛ وذلك ضمن 12 شخصية من أصل 80 شاركوا في الجائزة، يمثلون 38 جمعية واتحادًا وهيئةً كشفية حول العالم.

جاء ذلك في ختام حفل الجائزة الذي أقيم يوم أمس بالكويت برعاية الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي محمد الجبري، ونائب مدير المكتب الإقليمي الكشفي العربي رفعت السباعي، وعدد من الشخصيات من المنظمة الكشفية العالمية والصندوق الكشفي العالمي.

وقال رئيس اللجنة الكشفية العربية الدكتور عبدالله الطريجي: الفاعلية تَضَمّنت تكريم سفراء العمل التطوعي والإنساني والتنمية المستدامة.

وأضاف: تَقَدم أكثر من 30 ألف كشاف لنيْل الجائزة، ووقع الاختيار على استضافة دولة الكويت لتدريب هؤلاء السفراء ليجوبوا العالم لنشر السلام وثقافة العمل التطوعي.

وأردف: جاء ذلك ضمن توصيات المؤتمر الكشفي العربي الـ29 الذي عُقد في مدينة شرم الشيخ المصرية خلال أكتوبر الماضي؛ دعمًا لتبادل الخبرات بين الشباب.

وأعرب "النجيفان والشمري"، عن اعتزازهما بمنحهما تلك الجائزة العالمية؛ كشخصيتين من المملكة منبع الإسلام القائم على السلام؛ آملين أن يكونوا خير رسل سلام في مهمتهم القادمة.

من جانبه، هنّأ "الحربي" الشخصيتين، مؤملًا أن تُسهما في بناء ثقافة السلام بين الشعوب، وتحقيق أهداف المشروع الكشفي العالمي رسل السلام، الذي انطلق من المملكة وبدعم من حكومتها، مقدمًا شكره لرئيس الجمعية الدكتور حمد آل الشيخ، ولنائبه الدكتور عبدالله الفهد، على الدعم والتشجيع والمتابعة التي يجدونها؛ مما جعل الجمعية تتصدر المشهد الكشفي العالمي في كثير من المحافل العالمية.أبطال رسل السلام شخصيتين سعوديتين المنظمة الكشفية العالمية