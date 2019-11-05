، "مايكروسوفت" تطرح أقوى حاسب لوحي في العالم ،

محمد بن مسعود - الدمام - سعر "سرفس برو إكس" أقل من 999 دولاراً أمريكياً

طرحت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، رسمياً، حاسبها اللوحي الهجين "سرفس برو إكس"، الذي تمّ تصنيفه بأنه أقوى حاسب لوحي في العالم.

وصنف موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص حاسب "سرفس برو إكس"، بأنه أقوى لوحي في العالم، خاصة أنه يوفر التجربة الأفضل لعمل نظام تشغيل ويندوز على معالجات "سنابدراغون" الشهيرة.

وتفوّق حاسب "مايكروسوفت" اللوحي على حاسبات أخرى منافسة مثل "جوجل كروم بوك" أو "آيباد آير" أو "آيباد برو".

وأوضح التقرير أن ما يميز "سرفس برو إكس"، أنه أنحف حاسب لوحي في السوق بسمك 5.3 ميلليمتر فقط، وأكثرها متانة، بسبب الهيكل المعدني القوي، رغم أن وزنه لا يتعدى 1.68 رطل.

ويبلغ قياس شاشة "مايكروسوفت سرفس برو إكس" اللمسية 13 بوصة؛ ما يجعل المستخدم يشعر كأنه يستخدم حاسباً محمولاً صغيراً، وطرحت نسخة أخرى بقياس 12.3 بوصة، بدقة تصل إلى 2880×1920 بيكسل.

ووفّرت مايكروسوفت بجانب "سرفس برو إكس" لوحة مفاتيح محمولة وقلماً ذكياً، وسعر كل منهما لا يتجاوز الـ 140 دولاراً، لكنهما يشكلان إضافة قوية إلى الحاسب اللوحي.

أما بالنسبة لسعر الجهاز فهو لا يصل إلى 999 دولاراً أمريكياً، ونحو 1270 دولاراً أمريكياً لو ستشتري معه لوحة المفاتيح والقلم الذكي، وهو سعر ينافس بقوة هواتف مثل "آيباد برو".مايكروسوفت حاسب لوحي