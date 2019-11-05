إيحيتاران يحفز هولندا لخطف موهبة مغربية جديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يسعى الاتحاد الهولندي لكرة القدم، لاستقطاب لاعب جديد من أصحاب الجنسيات المزدوجة (المغربية - الهولندية) لتمثيل منتخب "الطواحين" بعد نجاحه في خطف محمد إيحيتاران، نجم آيندهوفن، من منتخب المغرب.





لاعب الوسط المهاجم، المتوج مع منتخب تحت 17 عاما ببطولة أمم أوروبا، فضّل تمثيل منتخب هولندا على المغرب بعد تفكير طويل، بعد تنافس قوي بين الاتحادين المغربي والهولندي، حيث قام كليهما بعدة محاولات من أجل الاستفادة من خدماته.

ووفقا لموقع "دوتش نيوز" الهولندي، فإن لاعبا جديدا ينحدر من أصول مغربية موجود على رادار اللجنة الفنية بالاتحاد المغربي، هو نوفل بانيس، موهبة نادي فينورد روتردام صاحب الـ17 عاما، والذي يخوض موسمه الأول مع الفريق الأول.

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وظهر بانيس في 4 مناسبات خلال النسخة الحالية من الدوري الهولندي، أهدى خلالها تمريرة حاسمة وحيدة ولم يسجل.

كما تألّق اللاعب ذو الأصول المغربية مع منتخب هولندا تحت 17 عاما، الذي يشارك حاليا في منافسات كأس العالم للناشئين "البرازيل 2019"، حيث أسهم في هدفين ما بين صناعة وتسجيل.

ويخطّط الاتحاد الهولندي لكرة القدم لإشراك اللاعب في واحدة من المباريات المقبلة للمنتخب، تحسبا لإمكانية قيامه بتغيير جنسيته الكروية ليمثل منتخب المغرب الأول، على غرار ما حدث مع حكيم زياش ونورالدين أمرابط وسفيان أمرابط وأسامة إدريسي، النجوم الحاليين لـ"أسود الأطلس"، الذين سبق لهم تمثيل منتخبات هولندا للشباب.

وتأتي كل هذه التحرّكات من قبل الاتحاد الهولندي على خلفية المنافسة الكبيرة التي جمعته بنظيره المغربي في السنوات الأخيرة، والتي جعلته يخسر خدمات عدة لاعبين من أصحاب المستويات العالية، أبرزهم زياش، نجم أياكس أمستردام.