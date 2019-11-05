الإطاحة بثلاثي سرقة المعدات الزراعية بالقصيم.. جرائم بقيمة 300 ألف ريال

2019-11-05

متابعات الخليج 365 - القصيم

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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال، أسفرت بفضل الله تعالى عن ضبط ثلاثة متهمين من الجنسية الباكستانية – تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم سرقاتٍ لمعداتٍ زراعية بمركز الشيحية، تقدر قيمتها بما يزيد عن 300.000 ريال، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وشرطة منطقة القصيم إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.