WWE تجهض الشائعات وتعلن تمديد الشراكة مع المملكة

2019-11-05

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

أعلنت WWE، اليوم الثلاثاء، أنها مددت شراكتها مع الهيئة السعودية العامة للترفيه حتى عام 2027، لإقامة حدث سنوي واسع النطاق.

وكانت WWE قد أعلنت في مارس 2018، أن حدث “جريتست رويال رامبل” سيكون الأول ضمن شراكة لمدة 10 سنوات بين WWE والحكومة السعودية.

تحت هذه الاتفاقية، أقامت الـ WWE، “جريتست رويال رامبل” في 2018، و”كراون جول” في 2018، و”سوبر شو داون” في يونيو 2019 ، و”كراون جول” الخميس الماضي.

ويظهر بيان الـ WWE، التضامن، وسط الشائعات الصادرة، حيث تداول البعض وجود خلافات بين الشركة والمملكة بعد تأخر إقلاع طائرة النجوم التي تعرّضت لخلل فني وميكانيكي.

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ولا يوجد أي معلومات حتى الآن عن موعد إقامة حدث WWE التالي في المملكة، ولكن يجب أن يكون في أوائل عام 2020.

وجاء في نص البيان:

“WWE والهيئة السعودية العامة للترفيه تمدان الشراكة..

في أعقاب نجاح حدث “جوهرة التاج” التاريخي في الرياض، مدت WWE والهيئة السعودية العامة للترفيه، الشراكة، حتى عام 2027 لتشمل مشاركة سنوية كبيرة ثانية، ونواصل العمل من أجل إبرام اتفاقيات في مجالات عديدة، منها التغطية الإعلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتُظهر هذه الشراكة طويلة الأجل التزام الطرفين بجلب الترفيه الرياضي إلى المنطقة ودعم رؤية المملكة العربية السعودية 2030″.