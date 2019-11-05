حصر الأراضي المملوكة للدولة على طريق جدة – مكة الجديد

2019-11-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

دعت الهيئة العامة لعقارات الدولة أصحاب العقارات على طول طريق جدة – مكة الجديد، والدائري الجديد شرق جدة لتقديم صكوك ملكياتهم للفحص أمام الجهات المعنية، وذلك لتقييد العقارات التي تحمل صكوك شرعية لتعود باقي الأراضي للدولة.

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وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن ذلك يأتي في إطار بدء حملة الهيئة لتحديد وحصر أراضي الدولة على تلك الطرق والتي حددتها بعرض 500 متر على طول الطريق السريع “مكة –جدة ”.

من جانبها ، أكدت غرفة جدة ضرورة التعاون مع عمليات الحصر لإنهاء أزمة الأراضي المهملة.

وحول التعديات على بعض الأراضي وبناء منازل عليها ، قالت الغرفة أنه يجب على متابعات الخليج 365 الذي تعدى على أراضي ببناء منزل في حدود 900 متر مربع مراجعة المحكمة لمنحه صكوكاً بمبالغ رمزية.