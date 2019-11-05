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فيديو.. مرض خطير يصيب مسنة داخل مستشفى عام.. والصحة تعلق
متابعات الخليج 365 - الرياض
شكت ابنة مواطنة مسنة، في الباحة من إهمال طبي جسيم في العناية الخاصة بأحد المستشفيات العامة، تسبب في إصابة والدتها مريضة السكري بتقرحات سريرية وتعفن نتيجة لانتشار البكتيريا فضلاً عن عدم تجاوب إدارة المستشفى معها.
وروت ابنة المتضررة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ” ياهلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، معاناة والدتها التي استقبلتها في البداية طوارئ المستشفى ثم دخلت العناية الخاصة لعدم وجود سرير بالعناية المركزة ثم تم الاشتباه في إصابتها فيروس كورونا وثبت بعد ذلك عدم صحة الاشتباه.
وقالت المواطنة، إن كل من يدخل العناية الخاصة بهذا المستشفى يصاب بالبكتيريا المسببة للتقرحات وذلك باعتراف المستشفى نفسها وأن ذلك يحدث في أكبر مستشفيات العالم محاولة إثناء نجلة المتضررة عن تصعيد شكواها والتكتم على الأمر، حسب وصفها.
من جانبه، أفاد المتحدث الرسمي لصحة الباحة “ماجد الشطي ” في مداخلة هاتفية معه أن حالة المريضة بالفعل كانت سيئة لأنها مسنة وتعاني من عدة أمراض، فيما أكد أنه إذا ثبت وجود تقصير فسيتم محاسبة المسؤول، مشيراً إلى أن المديرية لا تمانع استقبال المواطنة للاستماع لشكواها والتحقيق بها.
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