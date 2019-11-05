2019-11-05

بعد تعديل لائحة الرسوم.. 5 معلومات عن الأراضي البيضاء في السعودية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أقر مجلس الوزراء، في وقت سابق، تعديلاً على اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، والذي يتيح إمكانية تمديد مهلة التطوير والسداد، لمن يثبت لدى وزارة الإسكان التزامه بتطوير أرضه.

وبدأ العمل بنظام رسوم الأراضي البيضاء منذ نهاية 2016، وبموجبه تخضع الأراضي غير المطورة لرسوم سنوية تبلغ 2.5% من قيمة الأرض في حال كانت مساحة الأرض عشرة آلاف متر مربع فأكثر. ويشترط في التطوير أن يكون نهائياً ومعتمداً من الجهات المختصة.

وقد بدأت آثار هذا النظام بالظهور على الأرض، من خلال بدء العمل الفعلي لتطوير 67 مليون متر مربع من أصل 411 مليون متر مربع شملتها أوامر سداد الرسوم. ما يشير إلى حجم حركة التطوير التي حفزتها الرسوم، وهو ما قد يبرر تمديد المهل، لإعطاء فسحة من الوقت أمام المطورين لاستكمال أعمالهم.

معلومات عن الأراضي البيضاء:

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– أكثر من ٦٥ مليون متر تم تطويرها أو تحت التطوير أو انتقلت ملكياتها

– أكثر من 85% من الأراضي المسجلة تتجاوز مساحتها 500 ألف متر مربع

– تحتاج الأرض الواحدة على الأقل من ٣ إلى ٥ سنوات لانتهاء تطويرها

– أكثر من ٦٣ مليون ريال من إيرادات الرسوم

– تم صرفها على عدد من مشاريع الإسكان في مختلف المدن.