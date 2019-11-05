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2019-11-05 فيديو وصور.. عماله تقيم ملعباً لكرة السلة وسط الطريق بصناعية نجران شاحنات سكراب جاثمة تشوه المشهد الحضاري متابعات الخليج 365 - علي الصقري - نجران أقامت عمالة وافدة ملعباً وسط الطريق العام في صناعية نجران لممارسة لعبة كرة السلة. وقام العمال برسم خطوط باللون الأبيض لتوضيح حدود الملعب وأماكن تصويب الكرة؛ ما أدى إلى تشوه الإسفلت بالشارع. Advertisements يأتي ذلك بالإضافة إلى وجود شاحنات سكراب جاثمة على جانب الطريق في الموقع نفسه في منظر غير حضاري، وتسبب تشوهاً بصرياً في صناعية نجران.







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