شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» و«المدني» تحذران من تدني مستوى الرؤية الأفقية على الباحة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الباحة)

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً متقدماً، صادراً عن نظام الإنذار المبكر بالهيئة، يتمثل في تدني مستوى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، على منطقة الباحة يشمل مدينة الباحة، ومحافظات القرى، وبلجرشي، وبني حسن والأجزاء المجاورة لها، إذ تستمر الحالة حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم (الثلاثاء).

من جهتها، جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهها المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتوجيهات والتعليمات الصادرة من المديرية العامة للدفاع المدني للتعامل مع مثل هذه الحالات.