شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار على الطائف وعسير.. ورياح نشطة شمال ووسط المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض)

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم (الثلاثاء)، تكوناً للسحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (الطائف، جازان، عسير، الباحة)، فيما تنشط الرياح السطحية على وسط وشمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.