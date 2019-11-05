الأيام الثقافية الألمانية في مدينتي الرياض وجدة من 8 حتى 16 نوفمبر الحالي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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من يوم 8 حتى 16 نوفمبر، ستستضيف السفارة الألمانية بالرياض والقنصلية العامة في مدينة جدة، الأيام الثقافية الألمانية بعروض متنوعة من المعارض الفنية والعروض الموسيقية الحية. "في الأيام الثقافية المقبلة، "نحن لا نسعى لتسليط الضوء على الثقافة الألمانية الغنية والمتنوعة فقط، بل نسعى لاستكشاف الإمكانات الهائلة الموجودة أمامنا عندما يعمل الموسيقيون والفنانون السعوديون والألمان يدا بيد للخروج بشيء جديد ومميز"، كما شرح السفير يورغ راناو.

ستبدأ الأيام الثقافية في مدينة الرياض يوم 8 نوفمبر بافتتاح 4 معارض.

بداية بمعرض فن معماري، والذي سيلقي الضوء على عدد من مهندسي ومخططي المعمار ومصممي المناظر الطبيعية الألمان الذين تركوا بصمتهم في المملكة على مدى العقود السابقة، وتظل هذه المشاريع شاهدة على العلاقات الثقافية المثمرة وطويلة الأمد بين البلدين، ومنها الخطة الرئيسية لمشروع حي السفارات من شركة AS+P، والحدائق العامة في مدينة الرياض من تصميم شركة Bödecker، ومكتبة الملك فهد الوطنية من تصميم Gerber.

ومعرض آخر متعلق بالعلوم ومشوق بعنوان "صور علمية"، من أبحاث معاهد ماكس بلانك، ويعد أفضل مجموعة معاهد للأبحاث العلمية في ألمانيا، بالإضافة إلى معرضين فنيين عن فنون الشارع في ألمانيا والسعودية وآخر لأعمال الفرقة الفنية الألمانية كازا ماجيكا، بشراكة بين فنانين ألمانيين للفنون البصرية والواقع الافتراضي. وستقام كل هذه الفعاليات في مكتبة الملك فهد الوطنية بمدينة الرياض.

وفي يوم 9 نوفمبر سيقام حفل شعبي ألماني سعودي احتفالا بالذكرى الثلاثين لسقوط جدار برلين، والذكرى التسعين لتوقيع اتفاقية الصداقة الألمانية السعودية (مملكة الحجاز ونجد في حينها).

"نحن نؤمن أن العلاقات المباشرة بين الشعبين وبصورة عامة الحوار والتبادل بين مجتمعينا مهمان بقدر أهمية التعاون السياسي والتجاري، بل هي العمود الفقري لأي صداقة حقيقية"، صرح السفير يورغ راناو، واسترسل للتعليق على تأثير السياحة الإيجابي على العلاقات بين الشعبين، "العديد من السياح السعوديين قضوا إجازاتهم الصيفية في ألمانيا وتعرفوا على نمط الحياة الألمانية عن قرب، والآن وقد فتحت المملكة أبوابها للسياح من جميع دول العالم ومنها ألمانيا، أنا متأكد من أن عددا من الألمان سيأتون إلى المملكة لاستكشاف هذه البلد الساحرة بأنفسهم". وسيحتفل القنصل العام في جدة، هولجر زيجلر، بالذكرى الثلاثين لسقوط الجدار في يوم المناسبة نفسه، يوم التاسع من نوفمبر، بحفل استقبال محلي ليوم الوحدة الألماني على أنغام موسيقى الثمانينات والتسعينات.

وستحتوي الأيام الثقافية الألمانية على برامج متنوعة من العروض الموسيقية بين يوم 9 نوفمبر وحتى 16 نوفمبر.

الفرقة النحاسية ستعزف موسيقى فلكلورية وكلاسيكية وحديثة في مدينتي الرياض وجدة.

وفرقة بيانو ثلاثية كلاسيكية ستؤدي عددا من القطع الموسيقية الكلاسيكية الأوروبية، وأخيرا فرقة موسيقى الجاز التي ستعزف بمشاركة مغنيين سعوديين.

وأخيرا وليس آخرا، فرقة موسيقى بوب ستقوم بأداء موسيقاهم التي يصفونها بأنها ارتجالية deep house بلمحة شرقية وشرق متوسطية في مدينة الرياض.

وأما في مدينة جدة فستقام ليلة موسيقى الكترونية من توزيع DJ Saint Error من مدينة هاله، ومشاركة عدد من عشاق هذه الموسيقى من السعوديين.

الأيام الثقافية الألمانية في الرياض وجدة من 8 إلى 16 نوفمبر 2019.

ستسلط الأيام الثقافية الألمانية الضوء على الروابط الثقافية السعودية الألمانية المزدهرة والمشهد الثقافي الغني والمتنوع في ألمانيا. ستقام جميع المعارض والحفلات الموسيقية والعروض السينمائية في مكتبة الملك فهد الوطنية بمدينة الرياض، وستكون معظم الفعاليات عامة ومفتوحة للجمهور كل يوم من 5 مساء إلى 10:30 مساء.

معرض الفن المعماري الألماني في المملكة العربية السعودية

يقدم هذا المعرض مباني رائعة ومخططات رئيسية وتنسيق مناظر طبيعية للمهندسين المعماريين الألمان، بما في ذلك حي السفارات من تصميم شركة AS + P، ومكتبة الملك فهد الوطنية لشركة Gerber، والحدائق والمتنزهات لشركة Bödecker التي تميز مدينة الرياض اليوم.

الموقع: صالة مكتبة الملك فهد الوطنية.

التاريخ: الافتتاح في يوم 8 نوفمبر، الساعة 07:30 م.

المعرض: من 9 إلى 16 نوفمبر، من 5 إلى 10:30 م.

معرض صور علمية لماكس بلانك

تقدم جمعية ماكس بلانك، وهي الاتحاد الرائد لمعاهد البحوث في ألمانيا، صورا ذات صلة علمية، ولكنها جميلة بالقدر نفسه لأبحاثهم الحالية. ويعرض المعرض 20 صورة مع تفاصيل إضافية، والتي يمكن الوصول إليها من خلال تطبيق على الهاتف.

الموقع: صالة مكتبة الملك فهد الوطنية.

التاريخ: الافتتاح في 8 نوفمبر الساعة 07:30 م.

المعرض: من 9 إلى 16 نوفمبر، من 5 إلى 10:30 م.

معرض كازا ماجيكا (Casa Magica)

يقدم فرق Casa Magica، زابين ويسينجر وفريدريك فروستر معرضا للألواح والرقائق البصرية مدعمة بتجربة واقع معزز، والتي يمكن للجمهور مشاهدتها على هواتفهم الذكية باستخدام تطبيق Artivive.

الموقع: صالة مكتبة الملك فهد الوطنية.

التاريخ: الافتتاح في 8 نوفمبر الساعة 07:30 م.

المعرض: من 9 إلى 16 نوفمبر، من 5 إلى 10:30 م.

معرض فنون الشارع

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الفنون الحضرية ظاهرة عالمية، حاضرة بالقدر نفسه في برلين كما في الرياض. يقدم هذا المعرض أعمالا للفنان الألماني CREN/ Michel Pietsch والفنان السعودي طلال الزيد.

الموقع: صالة مكتبة الملك فهد الوطنية.

التاريخ: الافتتاح في 8 نوفمبر الساعة 07:30 م.

المعرض: من 9 إلى 16 نوفمبر، من 5 إلى 10:30 م.

المهرجان الشعبي السعودي الألماني

انضم إلينا للاحتفال بالذكرى السنوية المزدوجة (ذكرى مرور 30 عاما على سقوط جدار برلين، و90 عاما على توقيع معاهدة الصداقة بين المملكة العربية السعودية)، مملكة الحجاز ونجد حينها، وألمانيا. سيتضمن برنامج المهرجان عرضا حيا لفن الشارع للفنان الألماني CREN / Michel Pietsch، والفنان السعودي تركي الرميح، ومعرضا حول معاهدة الصداقة، ومناقشة عامة مع السفير يورج راناو، وحفلا موسيقيا من أداء الفرقة النحاسية الألمانية.

الموقع: حديقة مكتبة الملك فهد الوطنية.

التاريخ: 9 نوفمبر عرض حي لفن الشارع الساعة 5 م، حوار عام مع السفير يورغ راناو الساعة 6 م، حفل موسيقي للفرقة النحاسية الألمانية الساعة 07:30 م.

حفل الفرقة النحاسية الألمانية

ستقدم لنا الفرقة النحاسية من ميونيخ مجموعة متنوعة من الموسيقى، بما في ذلك موسيقى باخ، هاندل، فاغنر، ومقطوعات حديثة من القرن العشرين، وكذلك الموسيقى البافارية الفلكلورية.

الموقع: حديقة مكتبة الملك فهد الوطنية.

التاريخ: 9 نوفمبر الساعة 07:30 م، 10 نوفمبر الساعة 8 م، 11 نوفمبر الساعة 8 م.

الحفل الثلاثي الكلاسيكي أدورنو

هذا الثلاثي الكلاسيكي من هامبورغ والحائز على جوائز، سيعزف مقطوعات البيانو والكمان والتشيللو للملحنين الكلاسيكيين، موتسارت وشوستاكوفيتش وفيليكس مندلسون.

الموقع: حديقة مكتبة الملك فهد الوطنية.

التاريخ: 12 نوفمبر الساعة 8 م، 13 نوفمبر الساعة 6 م، (حفل للأطفال) 13 نوفمبر الساعة 8 م.

حفل الجاز السعودي الألماني

سيعزف ثلاثي يوهانس بيجي القادم من ألمانيا مقطوعات عدة، جاز كلاسيكية وحديثة بمشاركة المغنيين السعوديين نورة ونواف. وسيعزفون قطعا من ألحانهم الخاصة.

الموقع: حديقة الملك فهد الوطنية.

التاريخ: 12 نوفمبر الساعة 09:30 م، 14 نوفمبر الساعة 8 م.

حفلة فرقة البوب YeY

تصف فرقة البوب هذه موسيقاها بأنها موسيقى deep house ارتجالية، وسيقدمون لنا الموسيقى الالكترونية المتأثرة بالألحان الشرقية والشرق متوسطية، هذا النمط الموسيقي يدمج الموسيقى التقليدية بعناصر حديثة.

الموقع: حديقة مكتبة الملك فهد الوطنية.

التاريخ: 14 نوفمبر الساعة 09:30 م، 15 نوفمبر الساعة 8 م، 16 نوفمبر الساعة 8 م.

العروض السينمائية

سيعرض عددا من الأفلام الألمانية من 10 إلى 16 نوفمبر في مكتبة الملك فهد الوطنية في الساعة 8 م (بدعوات فقط).

الفعاليات في مدينة جدة

لمعلومات أكثر وللتسجيل الرجاء زيارة http://music.gcgjed.org/.

حفلة الفرقة النحاسية يوم 12 نوفمبر.

حفلة الجاز السعودية الألمانية يوم 13 نوفمبر.

حفل الثلاثي الكلاسيكي ادورنو يوم 14 نوفمبر.