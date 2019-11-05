السعودية | شاهد.. سعودي يبهر زوار موسم الرياض بالجاز والبوب

شكرا لقرائتكم شاهد.. سعودي يبهر زوار موسم الرياض بالجاز والبوب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قفز شاب سعودي إلى سلم الشهرة الواسعة عقب مشاركته في موسم الرياض، عندما استطاع أن يبهر الجمهور بصوته المتمكن، وأدائه الفني الماهر، حين غنى على آلة الجيتار والساكسفون، بلون فني غربي انتزع الإعجاب والتصفيق ونال عبارات الإطراء من الجمهور، وأكد أنه يملك موهبة ستشق طريقها إلى الاحتراف سريعاً.

الفنان السعودي الشاب يزيد فهد تحدث لـ"العربية.نت" في أول ظهور له في الإعلام قائلاً: "بدأت المجال الفني قبل عامين، وكانت بداياتي جداً صعبة لعدم وجود من يعلمني فنون العزف على الجيتار، ولكن استطعت أن أتعلم العزف عن طريق مقاطع يوتيوب ومتابعة كل جديد في عالم الجيتار حتى أتقنت العزف عليها".

وأضاف: "قمت بتطوير موهبتي عن طريق ممارستي الغناء والعزف لساعات بشكل يومي ومكثف رغم أنني أجد نفسي في العزف أكثر من الغناء".

وتابع: "أغني الموسيقى الأجنبية، وغالبا أغاني pop وبعض الأوقات Jazz، وتوجهت للغربي لأنني وجدت نفسي شغوفا بهذا النوع من الموسيقى، بحكم أنه جداً يلامس روحي في كل مرة".

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وأشار إلى أن متابعي حساباته في منصات التواصل، كانوا مصدر تشجيع له، لتطوير موهبته ومواصلة العطاء.

وقال فهد: "مشاركتي بموسم الرياض فرصة أن أظهر نفسي للناس، ومشاركتي في مثل هذه المناسبة تعتبر وقودا جميلا ومحفزا لمشواري، لاسيما أن غالبية الجمهور هم أقراني في العمر، فحين ظهوري لأول مرة كانت ردة فعل الجمهور صادمة لي، فلم أتوقع أن أجد كل هذا الإعجاب والدعم الهائل".

وأوضح أن الغناء لأول مرة في مسرح أمام الجمهور له رهبة ويعطي الفنان شعورا مختلفا ولذيذا في الوقت نفسه، لا سيما عندما يرى الناس يصفقون ويغنون ويتفاعلون معه وهم في منتهى السعادة.

ولم ينسَ يزيد الإشادة بصديقيه العازفين رواف ومعد المانع، اللذين شاركاه الظهور على المسرح.