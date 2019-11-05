السعودية | أول حملة توعوية بالسعودية ضمن فعاليات "موفمبر" لصحة الرجل

شكرا لقرائتكم أول حملة توعوية بالسعودية ضمن فعاليات "موفمبر" لصحة الرجل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دشن مدير "جامعة الملك سعود" الدكتور بدران العمر أمس الاثنين "الحملة التوعوية الأولى لصحة الرجل" التي تنظمها "الجمعية السعودية لصحة الرجل"، بالتزامن مع الفعاليات العالمية لـ"شهر الرجل" أو ما بات يُعرف بـ"موفمبر".

وأقيم في الجامعة معرض مصاحب للحملة التي تهدف لتوعية الرجال على أهمية العناية بصحتهم، كما تم تركيب تجهيزات لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للزوار.

من المعرض الماصحب للحملة

وقال العمر إن "إنشاء الجمعية السعودية لصحة الرجل تحت مظلة جامعة الملك سعود جاءت لتكون الأولى من نوعها على مستوى المملكة في مجال تطوير الأداء العلمي والمهني للممارسين الصحيين ورفع مستوى الوعي الصحي لدى المجتمع بما يتعلق بصحة الرجل من خلال إطلاق برامج توعوية وإقامة الحملات والندوات التثقيفية المتخصصة في هذا المجال".

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من جانبه، قال الدكتور صالح بن صالح، رئيس مجلس إدارة "اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﺼﺤﺔ اﻟﺮﺟﻞ" إن "الحملة التوعوية الأولى لصحة الرجل التي نشهد فعالياتها تأتي بالتزامن مع الفعاليات التي يشهدها العالم بمناسبة شهر التوعية بصحة الرجل الذي يصادف شهر نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، وهي فعاليات تستهدف تكثيف المحتوى الإعلامي لنشر الثقافة الصحية المتعلقة بصحة الرجل وكل ما يلزم الرجل معرفته عن صحته الجسدية والنفسية من أمراض قد تصيبه، وطرق الوقاية منها والتعامل معها، وصولاً إلى طرق الحفاظ على نمط حياة صحي".

وأوضح أن المعرض المصاحب للحملة يشارك فيه مجموعة من الممارسين الصحيين والطلاب لتقديم استشارات مباشرة تنشر الثقافة الصحية المتعلقة بصحة الرجل.

ويتضمن المعرض ركناً لأمراض السمنة، يتوفر فيه جهاز قياس نسبة الدهون بالجسم، وركن لأمراض السكري يوفر خدمة فحص السكر للزوار، وركن لأمراض البروستاتا يتم فيه توعية الزوار على أسباب أمراض البروستاتا وأهم الأمراض المرتبطة بها وسبل العلاج والوقاية، بالإضافة إلى ركن لأمراض الذكورة يهدف إلى التوعية بأسباب أمراض الذكورة وطرق تشخيصها وعلاجها، ويوفر هذا الركن استبانات علمية للكشف عن أمراض الذكورة.