محمد بن مسعود - الدمام - 05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441 11:47 AM بحي الريان وطبّقت بحق المخالفين اللوائح الجزائية شاهد.. أمانة الرياض تُزيل تعديًا على أرض حكومية شاهد.. أمانة الرياض تُزيل تعديًا على أرض حكومية أزالت أمانة منطقة الرياض -ممثلة في بلدية النسيم- بمشاركة قسم التعديات بالأمانة، تعديًا على أرضٍ حكومية بحي الريان، وطبّقت بحق المخالفين اللوائح الجزائية. الكلمات المفتاحية ، شاهد.. أمانة الرياض تُزيل تعديًا على أرض حكومية ،

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