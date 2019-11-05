، لصوص المعدات الزراعية في قبضة شرطة القصيم بعد سرقات الـ 300 ألف ريال ،

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أعلنت شرطة منطقة القصيم القبض على ثلاثة متهمين من الجنسية الباكستانية، وذلك بعد توافر الدلائل على تورّطهم في ارتكاب جرائم سرقات لمعدات زراعية بمركز الشيحية؛ تُقدر قيمتها بما يزيد على 300 ألف ريال.
تفصيلاً، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال، أسفرت -بفضل الله تعالى- عن ضبط ثلاثة متهمين من الجنسية الباكستانية؛ تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وذلك بعد توافر الدلائل على تورّطهم في ارتكاب جرائم سرقات لمعدات زراعية بمركز الشيحية، تقدر قيمتها بما يزيد على 300 ألف ريال، حيث جرى توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وأضاف: شرطة منطقة القصيم إذ تعلن ذلك لتؤكّد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل مَن يخالفها.شرطة القصيم الجهات الأمنية
لصوص المعدات الزراعية في قبضة شرطة القصيم بعد سرقات الـ 300 ألف ريالوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-11-05
أعلنت شرطة منطقة القصيم القبض على ثلاثة متهمين من الجنسية الباكستانية، وذلك بعد توافر الدلائل على تورّطهم في ارتكاب جرائم سرقات لمعدات زراعية بمركز الشيحية؛ تُقدر قيمتها بما يزيد على 300 ألف ريال.
تفصيلاً، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال، أسفرت -بفضل الله تعالى- عن ضبط ثلاثة متهمين من الجنسية الباكستانية؛ تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وذلك بعد توافر الدلائل على تورّطهم في ارتكاب جرائم سرقات لمعدات زراعية بمركز الشيحية، تقدر قيمتها بما يزيد على 300 ألف ريال، حيث جرى توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وأضاف: شرطة منطقة القصيم إذ تعلن ذلك لتؤكّد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل مَن يخالفها.
05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441
11:40 AM
من الجنسية الباكستانية وتورّطوا في ارتكاب جرائم سرقات عدة من مركز الشيحية
أعلنت شرطة منطقة القصيم القبض على ثلاثة متهمين من الجنسية الباكستانية، وذلك بعد توافر الدلائل على تورّطهم في ارتكاب جرائم سرقات لمعدات زراعية بمركز الشيحية؛ تُقدر قيمتها بما يزيد على 300 ألف ريال.
تفصيلاً، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال، أسفرت -بفضل الله تعالى- عن ضبط ثلاثة متهمين من الجنسية الباكستانية؛ تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وذلك بعد توافر الدلائل على تورّطهم في ارتكاب جرائم سرقات لمعدات زراعية بمركز الشيحية، تقدر قيمتها بما يزيد على 300 ألف ريال، حيث جرى توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وأضاف: شرطة منطقة القصيم إذ تعلن ذلك لتؤكّد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل مَن يخالفها.
، لصوص المعدات الزراعية في قبضة شرطة القصيم بعد سرقات الـ 300 ألف ريال ،
المصدر : الخليج 365
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