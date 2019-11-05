محمد بن مسعود - الدمام - "تعليم بيشة" يحصد فضيتين في مسابقة "موهوب"

صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

الخليج 365

2019-11-05

حاز الطالبان عبدالرحمن سعيد الشهراني من متوسطة موسى بن نصير بخيبر، وعبدالعزيز بن فهد الشهراني من ابتدائية نون، على ميداليتين فضيتين في مسابقة "موهوب" التي تنظّمها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله. وقد تأهل الطالبان للمشاركة في الملتقى التدريبي للمسابقة.

وهنّأ مدير التعليم "نايف الهاجري"، الطالبين الفائزين، على ما حققاه من إنجاز؛ مشيدًا بدور أسرتيهما ومعلميهما في دعمهما لتحقيقه.

يُذكر أن مسابقة "موهوب"، يشرف عليها النشاط العلمي بنشاط الطلاب، وتنفذ على 3 مراحل؛ حيث تبدأ باختبار إلكتروني، ثم ترشيح مَن يجتاز الحد المطلوب من الطلاب المشاركين، فالاختبار التحريري.. وعند إعلان النتائج، يتم تدريب الفائزين لتأهيلهم للمشاركة في المسابقات الدولية.