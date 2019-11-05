محمد بن مسعود - الدمام - "آل مغيرة" يتابع سير العمل بمدارس الأفلاج ويؤكد نواتج التعلم صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-11-05 واصل مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة، جولاته على مدارس المحافظة في مختلف قطاعاتها ومراحلها الدراسية، وأكد ضرورة تحسين نواتج التعلم ورفع مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب.

وقام "آل مغيرة" اليوم الثلاثاء، بجولة على مدارس قطاع الغيل (45كم شمال غرب الأفلاج)، وقف خلالها على سير العملية التعليمية داخل الفصول الدراسية بابتدائية عبدالرحمن بن عوف واجتمع بمعلمي المدرسة.

وأكد الاهتمام بنواتج التعلم، ورفع مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب، والعمل بتوجيهات وزير التعليم بتخصيص 10 دقائق في بداية الحصص الدراسية لتجويد مهارتي القراءة والكتابة؛ مشيرًا إلى أن المعلم هو محور العملية التعليمية في صناعة أجيال المستقبل. 05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441 11:12 AM Advertisements واصل مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة، جولاته على مدارس المحافظة في مختلف قطاعاتها ومراحلها الدراسية، وأكد ضرورة تحسين نواتج التعلم ورفع مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب.

وقام "آل مغيرة" اليوم الثلاثاء، بجولة على مدارس قطاع الغيل (45كم شمال غرب الأفلاج)، وقف خلالها على سير العملية التعليمية داخل الفصول الدراسية بابتدائية عبدالرحمن بن عوف واجتمع بمعلمي المدرسة.

وأكد الاهتمام بنواتج التعلم، ورفع مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب، والعمل بتوجيهات وزير التعليم بتخصيص 10 دقائق في بداية الحصص الدراسية لتجويد مهارتي القراءة والكتابة؛ مشيرًا إلى أن المعلم هو محور العملية التعليمية في صناعة أجيال المستقبل. ، "آل مغيرة" يتابع سير العمل بمدارس الأفلاج ويؤكد نواتج التعلم ،

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