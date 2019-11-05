، تهور أردوغان في سوريا قد يُفقد تركيا استثمارات بـ 1.3 مليار يورو ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
عارض عمال مصانع شركة فولكس فاجن الألمانية للسيارات -بشدة- إقامة مصنع الشركة الجديد بمدينة مانيسا في قلب تركيا.
وقالت صحف ألمانية إن ممثلي العمال سيستخدمون "الفيتو" ضدّ قرار الاستثمار في تركيا خلال الاجتماع القادم الذي سيُعقد في 15 نوفمبر؛ لاعتراضهم على العملية العسكرية التركية في سوريا، حيث تخطط شركة فولكس فاجن لاستثمار 1.3 مليار يورو في تركيا.
ونقلت "زمان" التركية عن تصريحات رئيس مجلس الأعمال الدولية لشركة فولكس فاجن وعضو الهيئة الرقابية، بيرند أوسترلو؛ لجريدة الشركة، قال فيها إن ممثلي العمال سيعارضون قرار الاستثمار طالما تسعى تركيا لتحقيق أهدافها السياسية باستخدام القوة.. وجاءت تصريحات أوسترلو؛ هذه في جريدة الشركة.
وتخطط شركة فولكس فاجن لتصنيع نحو 300 ألف سيارة سنوياً من طرازي Passat وSuperb عبر مصنعها الجديد في تركيا، حيث تريد الشركة التوسع في أسواق تركيا والشرق الأوسط، باستثمارات تبلغ 1.3 مليارات يورو.
وفي تصريحاته للصحفيين، الأربعاء الماضي، صرّح المدير المالي للشركة، فرانك ويتر؛ بأنهم يتابعون الوضع السياسي والتطورات، وأنه لا توجد ضغوط زمنية للبحث عن بديل.
ونقل موقع "بلومبيرج" عن أوسترلو؛ قوله إن الشركة ستأخذ في الحسبان استقرار الجوار في أثناء اتخاذها قرار الاستثمار.
ويتمتع ممثلو العمال بدور قوي إلى حد كبير في القرارات الإستراتيجية للشركة، حيث يشكلون نصف أعضاء الهيئات الرقابية ويستخدمون حق "الفيتو" للاعتراض على ما لا يناسبهم.
وسيشهد اجتماع الشركة في الخامس عشر من الشهر الجاري مناقشة القرارات الاستثمارية للشركة خلال السنوات الخمس المقبلة.فولكس فاجن تركيا
05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441 11:36 AM
عمال "فولكس فاجن" الألمانية يعارضون بناء مصنع بأنقرة .. و"الفيتو" جاهز
عارض عمال مصانع شركة فولكس فاجن الألمانية للسيارات -بشدة- إقامة مصنع الشركة الجديد بمدينة مانيسا في قلب تركيا.
وقالت صحف ألمانية إن ممثلي العمال سيستخدمون "الفيتو" ضدّ قرار الاستثمار في تركيا خلال الاجتماع القادم الذي سيُعقد في 15 نوفمبر؛ لاعتراضهم على العملية العسكرية التركية في سوريا، حيث تخطط شركة فولكس فاجن لاستثمار 1.3 مليار يورو في تركيا.
ونقلت "زمان" التركية عن تصريحات رئيس مجلس الأعمال الدولية لشركة فولكس فاجن وعضو الهيئة الرقابية، بيرند أوسترلو؛ لجريدة الشركة، قال فيها إن ممثلي العمال سيعارضون قرار الاستثمار طالما تسعى تركيا لتحقيق أهدافها السياسية باستخدام القوة.. وجاءت تصريحات أوسترلو؛ هذه في جريدة الشركة.
وتخطط شركة فولكس فاجن لتصنيع نحو 300 ألف سيارة سنوياً من طرازي Passat وSuperb عبر مصنعها الجديد في تركيا، حيث تريد الشركة التوسع في أسواق تركيا والشرق الأوسط، باستثمارات تبلغ 1.3 مليارات يورو.
وفي تصريحاته للصحفيين، الأربعاء الماضي، صرّح المدير المالي للشركة، فرانك ويتر؛ بأنهم يتابعون الوضع السياسي والتطورات، وأنه لا توجد ضغوط زمنية للبحث عن بديل.
ونقل موقع "بلومبيرج" عن أوسترلو؛ قوله إن الشركة ستأخذ في الحسبان استقرار الجوار في أثناء اتخاذها قرار الاستثمار.
ويتمتع ممثلو العمال بدور قوي إلى حد كبير في القرارات الإستراتيجية للشركة، حيث يشكلون نصف أعضاء الهيئات الرقابية ويستخدمون حق "الفيتو" للاعتراض على ما لا يناسبهم.
وسيشهد اجتماع الشركة في الخامس عشر من الشهر الجاري مناقشة القرارات الاستثمارية للشركة خلال السنوات الخمس المقبلة.
، تهور أردوغان في سوريا قد يُفقد تركيا استثمارات بـ 1.3 مليار يورو ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر تهور أردوغان في سوريا قد يُفقد تركيا استثمارات بـ 1.3 مليار يورو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.