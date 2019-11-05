“Important” إعلان هام || اختبارات مركز قياس كفايات المُعلمات والمعلمين الجدد 1441 أدق...

ما زال مركز قياس يقدم خدماته لمواطني المملكة، فقد أعلن مركز القياس الوطني مؤخراً عن البدء في عملية التسجيل في اختبارات قياس كفايات المعلمين والمعلمات، و1لك للعام 1441/2019، وقد تم فتح رابط التقديم والتسجيل في اختبارات مركز قياس كفايات للرجال،حيث تم البدء في التسجيل للذكور اعتباراً من يوم الاثنين بتاريخ 16 سبتمبر 2019، وذلك ضمن الفترة المخصصة للتسجيل للمرحلة الأولى، على أن يبدأ التسجيل في اختبار المعلمات للنساء يوم 24 سبتمبر 2019.

يعلن مركز قياس للجميع من الراغبين في خوض اختبارات المعلمين والمعلمات بالدخول على موقع قياس الإلكتروني والقيام بعملية التسجيل في اختبار كفايات المعلمين والمعلمات 1441-2019، حيث أعلن مركز قياس أن عملية التسجيل متاحة ابتداء من يوم الاثنين 17 محرم 1441، الموافق 16 سبتمبر 2019، وذلك للمعلمين للذكور فقط، وذلك في الفترة التي حددها المركز للتسجيل في الاختبار الورقي، والخاصة بالمرحلة الأولى ” المبكر” باللغة العربية.

اختبارات قياس كفايات المُعلمات والمعلمين الجدد 1441

رابط مركز قياس المركزي لكفايات المعلمين والمعلمات “اختبارات”

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن القيام بعملية التسجيل التسجيل في اختبار قياس المعلمين اليوم على رابط التسجيل الذي فعله مركز قياس والتسجيل يتم ب رقم السجل المدني وكلمة السر “المرور، كما قام مركز قياس بنشر إعلان هام بخصوص اختبارات المعلمين الجدد، ونص الإعلان كالتالي:

نظراً للإقبال الكبير المتوقع على التسجيل في اختبار المعلمين فسيتم حصر التسجيل لفترة معينة على المتقدمين الجدد أو من حصل على درجة أقل من (50) في اختبار المعلمين وسيتاح لاحقاً لبقية المتقدمين حسب المواعيد التالية: تبدأ عملية التسجيل في اختبارات المعلمين، وذلك لمن لم يسبق لهم الاختبار، أو من حصل على درجة أقل من (50%) في 2019/9/16م

تبدأ عملية التسجيل في اختبارات المعلمات، وذلك لمن لم يسبق لهن الاختبار أو من حصلن على درجة أقل من (50%) في 2019/9/24م

على أن يتم فتح باب التسجيل في اختبارات المعلمين والمعلمات لبقية المتقدمين في 2019/10/8م وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم تطبيق اختبار المعلمين التخصصي، وذلك في التخصصات التالية Advertisements تخصص العلوم تخصص الإعاقة البصرية تخصص الإعاقة السمعية تخصص التوحد تخصص المكتبات تخصص تدريبات سلوكية ومعلمي الموهوبين ويتم الاختبار على الحاسب الآلي، كما أنه يمكن التسجيل للراغبين والراغبات من رابط “الاختبارات للتسجيل” وذلك بعد تسجيل الدخول على الملف الخاص بكل متقدم للتسجيل، وسيتاح التسجيل لهذه الاختبارات في 2019/9/24 ومن الجدير بالذكر أن هذه الاختبارات خاصة فقط بالمتقدمين الجُدد للوظائف التعلمية، وليست لمن هم على رأس العمل. أما اختبار رخصة المعلم فسيفتح التسجيل بتاريخ 2019/12/30 وسيعقد الاختبار في الفترة 21-2020/3/28. أقرأ أيضا وتعرف على: نظام المرور الجديد بالمملكة السعودية .. مواد القانون المرور “دخلت حيز التنفيذ” كافة البنود التفاصيل الكاملة

ويستهدف الاختبار الخاص بكفايات المعلمين قياس الحد الأدنى للمعرفة والتحصيل والمهارات المهنية الأساسية التي يحتاج إليها المعلمون والمعلمات، ويتم تحديد نتيجة الاختبار والمفاضلة بين المعلمين والمعلمات على أساس نتيجة الاختبار الذي يخضعون له.