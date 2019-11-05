عقوبات الجوازات السعودية على مخالفة نظامي الإقامة والعمل

تعرف على عقوبات الجوازات السعودية بعد أن أكدت المديرية العامة للجوازات التابعة لوزارة الداخلية في المملكة، على أن كل من يقوم بنقل أو تشغيل المخالفين لنظامي الإقامة والعمل، أو تستر عليهم بإيوائهم أو تقديم أي مساعدة لهم، يعرض نفسه لعقوبة تصل إلى السجن لمدة 6 أشهر، وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال سعودي، وترحيل الوافد المخالف.

عقوبات الجوازات السعودية

حذرت مديرية الجوازات، أصحاب المنشآت من مخالفة نظامي الإقامة والعمل وتشغيل المخالفين وخاصة العمالة المنزلية، حيث أنه في حال ارتكاب أي مخالفة لنظامي الإقامة والعمل سيتم تغريم المخالفين غرامة مالية يصل قدرها 100 ألف ريال، إضافةً إلى حرمان المنشأة من الاستقدام لمدة 5 سنوات، فضلاً عن التشهير بالمنشأة، وسجن مديرها المسؤول لمدة عام.

يتم فرض عقوبات الجوازات السعودية أيضاً على الوافد، فإن كان المدير وافداً وشارك بالمخالفات المذكورة يتم ترحيله عن الأراضي السعودية، ودعت مديرية الجوازات المواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة إلى الإبلاغ عن العمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل.

وأشارت المديرية العامة للجوازات إلى أن أي صاحب عمل بإمكانه تسجيل تغيب العمالة المنزلية (تسجيل هروب) بطريقة إلكترونية، من خلال خدمات الجوازات المقدمة عبر الخدمات الالكترونية لوزارة الداخلية نظام ابشر، موضحةً أن صاحب العمل لا يمكنه إلغاء بلاغ التغيب من خلال أبشر، وإنما يقوم بمراجعة إدارة الوافدين خلال 15 يوما فقط من تقديم البلاغ.

وكشفت المديرية العامة للجوازات، أن العقوبة التي ستطبق على كل وافد هارب عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى 6 أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال سعودي، إضافة إلى قيام السلطات السعودية بترحيله ومنعه من دخول أراضي المملكة العربية السعودية بشكل نهائية.