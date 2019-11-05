طريقة الحصول على تأشيرة مضيف وتكلفة استخراجها وماهي مميزاتها للوافدين؟

عملت المملكة العربية السعودية على طرح نظام جديد للتأشيرات تحت اسم تأشيرة مضيف، وذلك حتى تتمكن من تنظيم التأشيرات الصادرة من المملكة بشكل أفضل، وذلك بحثاً عن التطوير من وضع المملكة، وتنشيط الحركة الاقتصادية، ومن الجدير بالذكر أن تأشيرة مضيف تمنح المواطنين والمقيمين في المملكة بالتساوي الحق في استضافة أي شخص إلى المملكة على نفقتهم الشخصية، لفترة تصل إلى ثلاث أشهر بحد أقصى.

تأشيرة مضيف بالمملكة العربية السعودية

أعلن السيد عبد الله القاضي نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة عن إمكانية تجول القادمين للملكة لأداء العمرة بحرية في كافة أرجاء المملكة وكذلك حضور أية فعاليات، وكتقدير أولي للتأشيرة سوف تكون رسومها عبارة عن 500 ريال سعودي للفرد الواحد، كما يمكن استخراج التأشيرة للشخص نفسه حتى ثلاث مرات من خلال بوابة أبشر الإلكترونية، كما أتاحت المملكة العربية السعودية التأشيرة السياحية للمرة الأولى في التاريخ، والتي تتيح للمواطنين زيارة المملكة من أكثر من 50 دولة حول العالم، فيعمل هذا الأمر على التعزيز من مكانة المملكة بين دول العالم، والتأثير إيجابياً على حجم الإيرادات السياحية لها.

مميزات تأشيرة مضيف