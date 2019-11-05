موعد إيداع وصرف البدل في حساب المواطن

ننشر لكم زوار موقع “اعرف كورة” الكرام، موعد إيداع وصرف البدل في برنامج “حساب المواطن” السعودي، حيث أنه قام بالإعلان عن موعد إيداع البدل، وقال بأنه يتم “صرف البدل دورياً في اليوم العاشر لكل شهر ميلادياً، وقد يكون قبل اليوم العاشر أو بعده، في حالة صادف يوم 10 من الشهر الميلادي إجازة نهاية الأسبوع أو حتي إجازة موسمية.

حساب المواطن يكشف موعد إيداع البدل

كان هذا الرد علي أحد المستفيدين، والذي قال في تغريدة له علي تويتر:

السلام عليكم، كم بقي على الدفعة الجديدة؟

وقام برنامج “حساب المواطن” بدوره بالرد علي هذه التغريدة علي موقع تويتر، عبر الحساب الرسمي لخدمة عملاء البرنامج، قائلاً:

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وعليكم السلام، يتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يومٍ قبله، أو يومٍ بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

تاريخ صرف دفعة 24

يعمل برنامج “حساب المواطن” علي دعم المواطنين السعوديين، وخاصةً بعد رفع الأسعار، حتي لا تنهدر الطبقة الفقيرة من هذا المجتمع، ولا يضطهد حقها، والدفعة القادمة ستكون هي الدفعة رقم 24، حيث أن “حساب الموطن” قال بأنه سيتم صرف دفعة 24 لشهر نوفمبر الجاري بتاريخ : 10 نوفمبر 2019، وذلك بعد قيامه بنشر نتائج الأهلية لهذه الدورة، كما أنه يمكنكم معرفة حالة الأهلية الخاصة بكم وذلك بالدخول علي موقع “حساب المواطن”، وإدخال البيانات المطلوبة.

ما هو حساب المواطن

لمن لا يعرف برنامج “حساب المواطن” فهو برنامج حكومي خاصة بدولة المملكة العربية السعودية فقط، حيث أنه يعمل علي تخفيف الأعباء من علي كتف المواطنين السعوديين، عبر تقديم الدعم المالي للأسر، التي يكون دخلها فيما بين المنخفض والمتوسط في السعودية، حيث أن إجمالي ما قام البرنامج بدفعه، منذ تاريخ بدايتها وصل إلي 55.6 مليار ريال سعودي، ومن ضمنها 394 مليون ريال تعويضات أخري عن دفعات سابقة.