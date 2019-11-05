سحب ممطرة مصحوبة برياح نشطة على بعض مناطق المملكة.. الثلاثاء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الإثنين، أن تتأثر بعض مناطق المملكة، غدًا بتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها اليوم، إن مرتفعات (جازان، عسير، الباحة) تمتد حتى مرتفعات الطائف، تتأثر بتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على وسط وشمال المملكة. وتوقعت الهيئة تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، قالت الهيئة، إن الرياح السطحية ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي، وبسرعة تتراوح بين 15- 40 كم/ساعة، أما ارتفاع الموج فيتراوح بين متر إلى مترين. وبشأن حالة الخليج العربي، قالت الهيئة، إن الرياح السطحية، ستكون شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة بين 15- 35 كم/ساعة، أما ارتفاع الموج فيتراوح بين متر إلى متر ونصف.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء على أنحاء المملكة كافة: