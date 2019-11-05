طالب يتمكن من إيقاف حافلة مدرسة في تبوك بعد وفاة قائدها فجأة أثناء القيادة

نجح أحد الطلاب في محافظة تيماء التابعة لمنطقة تبوك اليوم (الإثنين)، في إيقاف حافلة مدرسية كانت تقله هو وزميله إلى المنزل، وذلك بعد وفاة قائدها فجأة أثناء القيادة.

وأظهرت صورة للحافلة وقد تعرضت لبعض الأضرار البسيطة، كما أجرى مدير مكتب تعليم تيماء، فواز الفقير، اتصالاً هاتفياً بالطالبين للاطمئنان عليهم.

وأشاد الفقير بدور الطالب نهار العنزي الذي قام بإيقاف الحافلة، كما نعى السائق متعب العنزي، حيث أقيمت صلاة الجنازة عليه اليوم بعد صلاة العصر في تيماء.