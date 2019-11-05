أدانت محكمة بريطانية امرأة سعودية تدعى أ .ع 29 سنة، بتسميم طفل عمدا بالأنسولين في مستشفى في لندن.
وبحسب صحيفة “الديلي ميل”، فإن المرأة حقنت الطفل أكثر من مرة في مستشفى إيفيلينا للأطفال.
وحكم على المرأة غيابيا بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف، وكان آخر ظهور لها وزوجها في 27 سبتمبر.
كما تم إبلاغ السفارة السعودية بنتائج التحقيقات التي تمت والتي قام بها المحققون.
كانت هذه تفاصيل خبر محكمة بريطانية تقضي بحبس امرأة سعودية 4 سنوات بعد إدانتها بتسمم طفل في لندن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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