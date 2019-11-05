محكمة بريطانية تقضي بحبس امرأة سعودية 4 سنوات بعد إدانتها بتسمم طفل في لندن

أدانت محكمة بريطانية امرأة سعودية تدعى أ .ع 29 سنة، بتسميم طفل عمدا بالأنسولين في مستشفى في لندن.

وبحسب صحيفة “الديلي ميل”، فإن المرأة حقنت الطفل أكثر من مرة في مستشفى إيفيلينا للأطفال.

وحكم على المرأة غيابيا بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف، وكان آخر ظهور لها وزوجها في 27 سبتمبر.

كما تم إبلاغ السفارة السعودية بنتائج التحقيقات التي تمت والتي قام بها المحققون.