هات الولد لأعطيك مخمس.. تفاصيل اعتداء ولي أمر على معلِّم وصفعه على وجهه أمام الطلاب داخل الفصل

اعتدى ولي أمر على معلِّم داخل الفصل بصفعه على وجهه أمام طلابه بإحدى مدارس الباحة الابتدائية وذلك قبل ظهر الأحد الماضي.
وحسب”سبق”، قالت مصادر إنه أثناء الحصة الدراسية بإحدى مدارس تعليم الباحة للمرحلة الابتدائية فوجئ معلِّم الصف الثاني الابتدائي بمواطن ثلاثيني يدخل الفصل، ويطلب أحد الطلاب للخروج معه، وبسؤاله عن صلة القرابة قال “ابني”،. وطلب المعلم منه التوجه لإدارة المدرسة طبقًا للأنظمة المحددة لذلك.
وتابعت المصادر رد ولي الأمر على المعلم قائلا “هات الولد لأعطيك مخمس”، ثم فوجئ المعلم بصفعه على وجهه داخل الفصل على مرأى ومسمع من الأطفال الذين خرجوا خارج الفصل مذهولين وهم يجهشون بالبكاء ثم وقع اشتباك للحظات.
وأضافت المصادر: حضر المدير واصطحب ولي الأمر إلى مكتبه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم رفعها للشرطة، فيما تقدم المعلم بشكوى للشرطة التي أحالتها للنيابة العامة.
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