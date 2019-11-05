بالصور: لحظات عاطفية بين الوليد بن طلال وحفيداته

نشر الأمير الوليد بن طلال، صور للحظات عاطفية بينه وبين حفيداته مايا وجنى خالد الوليد. وأوضحت الصور مايا وهي تساند جنى على طريقته الخاصة، إذ أنها تحاول إسناد جدها الذي بدوره يسند جنى.

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