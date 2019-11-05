نشرت القيادة المركزية الأمريكية أن صورة لقاذفة أمريكية من طراز B-52H Stratofortress حلقت برفقة طائرات سعودية من طراز F15C فوق قاعدة الأمير سلطان الجوية. وأوضحت أن الطلعة الجوية كانت فوق منطقة مسؤولية القيادة المركزية للتدريب مع الشركاء السعوديين لدعم المصالح الأمنية الإقليمية المشتركة.

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كانت هذه تفاصيل خبر قاذفة أمريكية تحلق برفقة مقاتلات سعودية في طلعة تدريبية لحفظ المصالح الإقليمية المشتركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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