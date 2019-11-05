مايكروسوفت تحدد موعد إطلاق متصفح إيدج المبني على كروميوم

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لعلّ العام المقبل 2020 يشكّل نقطة تحول بتاريخ مايكروسوفت ومتصفحات الويب بعد التعثر الذي عاناه إكسبلورر وتاريخه الطويل، ومتصفح إيدج الأحدث والأفضل، هناك نسخة مخصصة منه مفتوحة المصدر مبنية على كروميوم ستتاح رسمياً بداية العام القادم.

تعتزم مايكروسوفت إطلاق نسخة إيدج كروميوم الأولى رسمياً يوم 15 يناير وسيتوفر على أنظمة ويندوز 7-8-10 وماك. وكانت قد أطلقت أول نسخة تجريبية منه قبل ثلاثة أشهر.

وأطلقت الشركة اليوم إصدار سمته “الإصدار المرشح” والذي يقدم أبرز ما ستحويه النسخة الرسمية الأولى، يمكن القول أنها أحدث نسخة تجريبية أشبه بالرسمية النهائية.

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توفر النسخة التي أطلقتها اليوم ميزة المزامنة الكاملة لكلمات المرور وسجل التصفح والمفضلة وحتى الإعدادات ما بين كل أنظمة التشغيل ويندوز – ماك – iOS و أندرويد عبر حساب مايكروسوفت. كما تفعل افتراضياً خاصية الحماية من تتبع المواقع والشركات لتصفحك.

وهناك مزايا موجهة للشركات والموظفين مثل الطباعة في شريط العناوين مباشرة للعثور على زميل العمل أو عناوين الشركات أو حتى تفاصيل أكثر عن الشركة، وذلك عبر دمج خاصية البحث في بنغ ضمن الشريط.

لأن إيدج سيدخل حقبة جديدة فلابد من التخلي عن الإرث القديم، وهنا أطلقت مايكروسوفت الشعار والأيقونة الجديدة كلياً التي لا تشبه حرف e من إكسبلورر.

لو كنت مستعجلاً وتريد تجربة إيدج الجديد المبني على كروميوم مفتوح المصدر..، يمكنك تنزيل الإصدارة المرشحة من موقعها رسمياً، أو انتظر يوم 15 يناير وستتاح النسخة الرسمية الأولى للتنزيل.

