دروب بوكس تتيح ميزة إرسال الملفات لكافة المستخدمين

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بعد أربعة أشهر من الإطلاق التجريبي، أصبحت ميزة نقل الملفات وإرسالها من دروب بوكس متاحة لكافة المستخدمين.

توفر دروب بوكس الآن طريقة أسهل لإرسال الملفات تدعى Dropbox Transfer وتتيح لصاحب الملف بعض التفاصيل مثل عدد مرات النقر على الرابط أو عدد مرات التنزيل، فضلاً عن إرسال إشعار عند كل مرة تنزيل وحتى وضع كلمة مرور للملف وزمن صلاحية.

وتدعم الميزة خاصية السحب والافلات ويمكنك إرسال ملفات من حاسبك أو حسابك دروب بوكس، وبعد إرسالها يتم إنشاء رابط للتنزيل، ولو كنت سترسل الملف لعدة أشخاص بالبريد الإلكتروني فإن كل منهم يستلم نسخة خاصة به.

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بعض هذه المزايا كانت دروب بوكس توفرها سابقاً ضمن الملفات المشتركة مثل تعيين كلمة مرور وزمن صلاحية.

تختلف إمكانيات الميزة حسب نوع حسابك، مثلاً الحسابات المجانية تتيح نقل ملفات حتى 100 ميغابايت وتعيين زمن صلاحية حتى اسبوع، بينما الحسابات المدفوعة تتيح زمن صلاحية يبدأ من اسبوع ويصل حتى ثلاثة أشهر وبحجم حتى 100 غيغابايت لكل ملف.

ولو كنت تفضل التعامل مع التطبيقات فإنه عبر تطبيق الويندوز أو iOS يمكنك استخدام الخاصية الجديدة وهذا يساعدك في أداء عملك بسرعة وسهولة أكبر بدون الحاجة للدخول إلى موقع دروب بوكس.

يذكر أن هناك الكثير من الخدمات المماثلة مثل Send من موزيلا وحتى خدمة WeTransfer الشهيرة، لكن القوة هنا أنها من دروب بوكس حيث يمكنك تخزين ومشاركة ملفاتك من نفس الخدمة وهي مستخدمة من قبل ملايين المستخدمين.

