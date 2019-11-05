جوجل تطلق جوائز Play Points في الولايات المتحدة

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في سبتمبر من العام الماضي كشفت جوجل عن برنامج مكافآت خاص بمتجر جوجل بلاي يدعى Play Points تقدم فيه الشركة رصيد مالي أو خصومات لمن يحصل على عدد معين من النقاط من خلال الإنفاق ضمن متجرها.

البرنامج كان متاحاً فقط في كوريا، واليوم أصبح يدعم الولايات المتحدة الأميركية بحيث يحصل المستخدمين على نقاط لقاء شراء التطبيقات والألعاب وحتى الاشتراكات وأشكال المحتوى الأخرى كالكتب الالكترونية والصوتية وغيرها.

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ويوفر البرنامج أربعة مستويات هي (البرونزي، الفضي، الذهبي، والبلاتيني) ولكل مستوى مزايا خاصة به تبدأ من منح نقطة عن كل دولار يتم إنفاقه، وصولاً إلى 1.4 نقطة عن كل دولار مع مزايا أخرى لمضاعفة الرصيد والجوائز الأسبوعية أو الشهرية.

الإنضمام للبرنامج مجاني وهناك اختصار خاص به يظهر للمستخدمين من الولايات المتحدة ضمن تطبيق جوجل بلاي، ويمكنك في أي وقت الإنسحاب من البرنامج. وتوفر جوجل مجموعة من الجهات للتبرع لها برصيدك الذي كسبته لو لم ترغب بالحصول على خصومات أو رصيد مجاني مقابل الإنفاق.

يدخل جوجل بلاي ملياري مستخدم من 190 بلد حول العالم وينفق سنوياً عشرات مليارات الدولارات عبر لشراء المحتوى والعناصر ضمن التطبيقات، هذه المكافآت من شأنها تشجيع المستخدمين على المزيد من الإنفاق حيث أن متجر تطبيقات آبل عادة يحصل على نسبة أكبر من الإنفاق بالرغم من أن عدد مستخدميه أقل.

