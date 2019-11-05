السعودية اليوم / إدارة المشاريع بجامعة أم القرى تستعرض خطتها الاستراتيجية



مكة المكرمة 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واس

اطلع معالي مدير جامعة أم القرى، الأستاذ الدكتور عبدالله بافيل، على الخطة الاستراتيجية التي اعدتها الإدارة العامة للمشاريع بالجامعة وأهدافها المحددة للسنة القادمة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته الإدارة العامة للمشاريع لمنسوبيها اليوم مع معاليه بقاعة الملك عبدالعزيز التاريخية بالعابدية.

وقدم المشرف العام على وكالة الجامعة للفروع وإدارة المشاريع الدكتور محمد الحازمي، عرضاً تفصيلياً حول معالم الخطة الاستراتيجية التي ستنتهجها الإدارة في سبيل توفير بيئة تعليمية ومكانية جاذبة لطلاب ومنسوبي الجامعة.

وتحدث عن أبرز ما تم إنجازه من مشاريع تطويرية في المدينة الجامعية بالعابدية، وفروع الجامعة في الجموم والليث والقنفذة وأضم، وتمحورت الأهداف الاستراتيجية حول تنويع مصادر الدخل والمحافظة على الأصول وتطويرها، وتحسين بيئة العمل والإسهام في تعزيز البيئة التعليمية.

وأكد الدكتور الحازمي على أن الإدارة العامة للمشاريع تسعى إلى أن يكون الصرح الجامعي ضمن أفضل الصروح الجامعية في المملكة العربية

// انتهى //

10:12ت م

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مكة المكرمة 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واساطلع معالي مدير جامعة أم القرى، الأستاذ الدكتور عبدالله بافيل، على الخطة الاستراتيجية التي اعدتها الإدارة العامة للمشاريع بالجامعة وأهدافها المحددة للسنة القادمة.جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته الإدارة العامة للمشاريع لمنسوبيها اليوم مع معاليه بقاعة الملك عبدالعزيز التاريخية بالعابدية.وقدم المشرف العام على وكالة الجامعة للفروع وإدارة المشاريع الدكتور محمد الحازمي، عرضاً تفصيلياً حول معالم الخطة الاستراتيجية التي ستنتهجها الإدارة في سبيل توفير بيئة تعليمية ومكانية جاذبة لطلاب ومنسوبي الجامعة.وتحدث عن أبرز ما تم إنجازه من مشاريع تطويرية في المدينة الجامعية بالعابدية، وفروع الجامعة في الجموم والليث والقنفذة وأضم، وتمحورت الأهداف الاستراتيجية حول تنويع مصادر الدخل والمحافظة على الأصول وتطويرها، وتحسين بيئة العمل والإسهام في تعزيز البيئة التعليمية.وأكد الدكتور الحازمي على أن الإدارة العامة للمشاريع تسعى إلى أن يكون الصرح الجامعي ضمن أفضل الصروح الجامعية في المملكة العربية السعودية بحلول عام 2030، بعد توفير بيئة تعليمية جاذبة من خلال تطوير البنى التحتية، والمحافظة على المباني الجامعية وتحسينها وتطويع الخدمات المطلوبة التي من شأنها أن تجعل تجربة التعليم في جامعة أم القرى تجربة رائدة ومتميزة.// انتهى //10:12ت م0023

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