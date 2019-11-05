السعودية اليوم / مساعد مدير جوازات نجران يتفقد سير العمل بجوازات المطار



نجران 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واس

تفقد مساعد مدير جوازات منطقة نجران العقيد خالد بن عبدالله العشيوان أمس, إدارة جوازات مطار نجران ، للوقوف ميدانياً على الخدمات التي تقدمها للمسافرين .

واطلع مساعد مدير جوازات المنطقة على سير العمل في إدارة جوازات المطار وصالات القدوم والمغادرة ، وما تحتويه من تجهيزات ومرافق خاصة بالمطار، كما التقى بالإفراد والضباط العاملين على الكاونترات والقائمين على خدمة المسافرين ، وحثهم على أداء مهامهم بكل دقة وإتقان ، والعمل على سرعة إنهاء إجراءات المسافرين.

كما التقى مديري إدارات المطار ذات العلاقة, واستعرض معهم سبل تعزيز وتطوير العمل المشترك بما ينعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة للمسافرين عبر المطار.

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09:50ت م

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