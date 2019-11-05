السعودية | السعودية.. أمطار متوقعة على معظم المناطق تبدأ الخميس

شكرا لقرائتكم السعودية.. أمطار متوقعة على معظم المناطق تبدأ الخميس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالسعودية أن تتأثر أجواء المملكة بحالة مطرية على معظم المناطق، اعتباراً من نهاية الأسبوع الجاري وبداية الأسبوع القادم، موضحة أنها ستقوم بالتنويه عنها بالتقارير اللازمة لاحقاً.
وفي نفس السياق توقع الفلكي خالد الزعاق، أن تشهد أجزاء واسعة من المملكة والكويت حالة مطرية تبدأ يوم الخميس المقبل، وتستمر بتفاوت الأسبوع القادم.
وأوضح الزعاق، في تغريدة له عبر "تويتر" أن الحالة ستكون على الساحل الغربي والشمالية والشمالية الشرقية والوسطى وما بينها من محال، مؤكداً أن هذه الحالة تعتبر حالة وسمية.
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