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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم- من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، تشمل محافظة: (الخرمة، والمويه، وتربة، ورنية).
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى السابعة مساءً.
وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا، صادرًا عن نظام الإنذار المبكر بالهيئة، يتمثل في تدني مستوى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، على منطقة الباحة يشمل مدينة الباحة، ومحافظات: (القرى، وبلجرشي، وبني حسن)، والأجزاء المجاورة لها؛ حيث تستمر الحالة حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.
من جهتها، جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة دعوتها للمواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بالتوجيهات والتعليمات الصادرة من المديرية العامة للدفاع المدني للتعامل مع مثل هذه الحالات.الأرصاد حالة الطقس رياح سطحية
05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441 10:01 AM
تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية والدفاع المدني دعا إلى الحذر
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم- من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، تشمل محافظة: (الخرمة، والمويه، وتربة، ورنية).
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى السابعة مساءً.
وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا، صادرًا عن نظام الإنذار المبكر بالهيئة، يتمثل في تدني مستوى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، على منطقة الباحة يشمل مدينة الباحة، ومحافظات: (القرى، وبلجرشي، وبني حسن)، والأجزاء المجاورة لها؛ حيث تستمر الحالة حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.
من جهتها، جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة دعوتها للمواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بالتوجيهات والتعليمات الصادرة من المديرية العامة للدفاع المدني للتعامل مع مثل هذه الحالات.
، "الأرصاد": أتربة مثارة على مكة وضباب في الباحة ،
المصدر : الخليج 365
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