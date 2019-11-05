، بديلاً لـ "ستيفانو" .. "وليد المقبل" رئيساً تنفيذياً لمصرف الراجحي ،

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أعلن "مصرف الراجحي" تعيين "وليد المقبل"؛ رئيساً تنفيذيا للمصرف؛ كاشفاً عن تسلُّم خطاب من مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ 3 نوفمبر 2019، بعدم الممانعة على تعيين وليد بن عبدالله المقبل؛ في منصب الرئيس التنفيذي للمصرف.
وفي بيان نشره اليوم موقع "تداول"، أوضح المصرف أن مجلس الإدارة كان قد قرّر تعيينه في هذا المنصب خلال اجتماعه المنعقد في تاريخ 20 أكتوبر 2019، وذلك اعتباراً من تاريخ 1 يناير 2020.
وأوضح المصرف أن المقبل؛ يملك خبرة طويلة في القطاع البنكي، حيث تقلّد خلال مسيرته المهنية مناصب قيادية في المصرف والشركات التابعة له، كان آخرها نائباً للرئيس التنفيذي، كما شغل قبل ذلك منصب رئيس مجموعة العمليات، ومنصب رئيس المجموعة المالية للمصرف.
ووليد المقبل؛ حاصل على شهادتَي الدكتوراه والماجستير في تخصص المحاسبة والمالية من بريطانيا، وكذلك حاصل على شهادة الزمالة المحاسبية.
يُذكر أن الرئيس التنفيذي الحالي للمصرف ستيفانو بيرتاميني؛ ينتهي عقده بتاريخ 31 ديسمبر 2019.مصرف الراجحي وليد المقبل مؤسسة النقد العربي السعودي
05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441 09:39 AM
عقب تسلُّم خطاب من مؤسسة النقد العربي السعودي يفيد بالموافقة
أعلن "مصرف الراجحي" تعيين "وليد المقبل"؛ رئيساً تنفيذيا للمصرف؛ كاشفاً عن تسلُّم خطاب من مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ 3 نوفمبر 2019، بعدم الممانعة على تعيين وليد بن عبدالله المقبل؛ في منصب الرئيس التنفيذي للمصرف.
وفي بيان نشره اليوم موقع "تداول"، أوضح المصرف أن مجلس الإدارة كان قد قرّر تعيينه في هذا المنصب خلال اجتماعه المنعقد في تاريخ 20 أكتوبر 2019، وذلك اعتباراً من تاريخ 1 يناير 2020.
وأوضح المصرف أن المقبل؛ يملك خبرة طويلة في القطاع البنكي، حيث تقلّد خلال مسيرته المهنية مناصب قيادية في المصرف والشركات التابعة له، كان آخرها نائباً للرئيس التنفيذي، كما شغل قبل ذلك منصب رئيس مجموعة العمليات، ومنصب رئيس المجموعة المالية للمصرف.
ووليد المقبل؛ حاصل على شهادتَي الدكتوراه والماجستير في تخصص المحاسبة والمالية من بريطانيا، وكذلك حاصل على شهادة الزمالة المحاسبية.
يُذكر أن الرئيس التنفيذي الحالي للمصرف ستيفانو بيرتاميني؛ ينتهي عقده بتاريخ 31 ديسمبر 2019.
، بديلاً لـ "ستيفانو" .. "وليد المقبل" رئيساً تنفيذياً لمصرف الراجحي ،
المصدر : الخليج 365
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