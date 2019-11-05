محمد بن مسعود - الدمام - خلال جولة رقابية وأتلفت 64 طناً من الأغذية مع شبهة تستر أغلقت وزارة التجارة مستودعاً لتخزين اللحوم والأجبان في مكة المكرّمة، وذلك لانتهاء صلاحية المنتجات. تفصيلاً؛ قالت الوزارة عبر حسابها في "تويتر": "التجارة" خلال جولاتها الرقابية تدهم مستودعاً دون ترخيص بـ #مكة_المكرّمة يتم فيه تخزين اللحوم والأجبان منتهية الصلاحية، وعليه تمّ إتلاف 64 طناً من المضبوطات وإغلاق المستودع لشبهة #تستر_تجاري، واستدعاء صاحبه لإكمال الإجراءات النظامية. Advertisements وزارة التجارة إغلاق مستودع مكة المكرمة وزارة التجارة إغلاق مستودع مكة المكرمة 05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441 09:22 AM خلال جولة رقابية وأتلفت 64 طناً من الأغذية مع شبهة تستر مكة .. إغلاق مستودع يخزّن لحوماً وأجباناً منتهية الصلاحية مكة .. إغلاق مستودع يخزّن لحوماً وأجباناً منتهية الصلاحية أغلقت وزارة التجارة مستودعاً لتخزين اللحوم والأجبان في مكة المكرّمة، وذلك لانتهاء صلاحية المنتجات. تفصيلاً؛ قالت الوزارة عبر حسابها في "تويتر": "التجارة" خلال جولاتها الرقابية تدهم مستودعاً دون ترخيص بـ #مكة_المكرّمة يتم فيه تخزين اللحوم والأجبان منتهية الصلاحية، وعليه تمّ إتلاف 64 طناً من المضبوطات وإغلاق المستودع لشبهة #تستر_تجاري، واستدعاء صاحبه لإكمال الإجراءات النظامية. الكلمات المفتاحية ، مكة .. إغلاق مستودع يخزّن لحوماً وأجباناً منتهية الصلاحية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مكة .. إغلاق مستودع يخزّن لحوماً وأجباناً منتهية الصلاحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.