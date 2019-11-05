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أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن إعصار مها يبقى في الفئة الثالثة، وهي أعلى فئة متوقع أن يبلغها في عمره، وبسرعة دورانية تقدر بنحو 195كم/سا؛ مبيناً أنه متوقع اليوم أن ينحرف شرقاً ميمماً نحو البر الهندي.
وأضاف: "يبدو أن لا تأثير مباشراً لمها على #عُمان أو #اليمن أو #السعودية".
وتابع: "حالة مطرية ثالثة تلوح في الأفق في هذا الموسم، ومتوقع أن تبدأ يوم الخميس أو الجمعة، وتستمر لبضعة أيام، وتجدر الإشارة إلى أن النماذج المناخية حتى الآن متباينة في مخرجاتها حيال الحالة المطرية3 بشكلٍ كبير".إعصار مها الطقس
05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441 09:04 AM
قال: "تستمر أياماً والنماذج المناخية متباينة في مخرجاتها بشكل كبير"
أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن إعصار مها يبقى في الفئة الثالثة، وهي أعلى فئة متوقع أن يبلغها في عمره، وبسرعة دورانية تقدر بنحو 195كم/سا؛ مبيناً أنه متوقع اليوم أن ينحرف شرقاً ميمماً نحو البر الهندي.
وأضاف: "يبدو أن لا تأثير مباشراً لمها على #عُمان أو #اليمن أو #السعودية".
وتابع: "حالة مطرية ثالثة تلوح في الأفق في هذا الموسم، ومتوقع أن تبدأ يوم الخميس أو الجمعة، وتستمر لبضعة أيام، وتجدر الإشارة إلى أن النماذج المناخية حتى الآن متباينة في مخرجاتها حيال الحالة المطرية3 بشكلٍ كبير".
، "المسند" كاشفاً عن أعلى فئة سيبلغها "مها": "مطرية" ثالثة تلوح بالأفق ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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