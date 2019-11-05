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تحذير من تدني الرؤية الأفقية في الباحة بسبب الضباب

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2019-11-05

تحذير من تدني الرؤية الأفقية في الباحة بسبب الضباب

متابعات الخليج 365 - واس

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا، صادرًا عن نظام الإنذار المبكر بالهيئة، يتمثل في تدني مستوى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، على منطقة الباحة يشمل مدينة الباحة, ومحافظات القرى, وبلجرشي, وبني حسن والأجزاء المجاورة لها، حيث تستمر الحالة حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

من جهتها جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتوجيهات والتعليمات الصادرة من المديرية العامة للدفاع المدني للتعامل مع مثل هذه الحالات.




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