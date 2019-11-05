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2019-11-05 أمير الرياض يزور فهد بن مشاري لتقديم العزاء في وفاة والدته متابعات الخليج 365 - واس Advertisements قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض العزاء والمواساة في وفاة والدة الأمير فهد بن مشاري بن عبدالمحسن ـ رحمها الله- خلال زيارة قام بها سموه أمس الاثنين لمقر العزاء بالرياض يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة .

وسأل سمو أمير منطقة الرياض الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهمهم الصبر والسلوان.

فيما أعرب الأمير فهد بن مشاري عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته، سائلاً الله العلي القدير أن يجعل ماقدمه في ميزان حسناته.







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