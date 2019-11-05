، بالفيديو .. شاهد ما فعله هذا الثور بالسيارة؟ ،

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كان هذا الثور في مدينة حاجي بور الهندية غاضباً وفي حالة هياج إلى حد أنه وضع قرنيه أسفل مؤخرة العربة البيضاء الصغيرة، ثم رفعها في الهواء وأسقطها بقوة لتتحطم أجزاءٌ منها، ولم يتوقف هجومه إلا بعد تدخل الأهالي.
وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، إن الواقعة حدثت على أحد الطرق بالقرب من محطة السكك الحديدية في مدينة حاجي بور بولاية بيهار- شمال شرقي الهند، والتقطها بعض المارة بكاميرات الجوّال.
ويظهر في الفيديو ثورٌ ضخمٌ وقد أصابه الغضب الشديد، فراح يرفع السيارة بقرنيه إلى أعلى ويُسقطها، ويعود ليرفعها ويدور بها ثم يُسقطها ليحطم أجزاءً منها، كما حاول إسقاطها على جانبها لولا تدخُّل بعض المارة من السكان المحليين.
وحسب الصحيفة، فقد استمر هجوم الثور على السيارة نحو 15 دقيقة، حتى قام أحد الشباب بإلقاء الماء عليه، ثم هدّده شاب آخر بعصا طويلة وأبعده عن السيارة، وحاول ضرب الثور بالعصا، لكن شخصاً منعه من ذلك.
وتوقف المشهد مع اقتراب عديد من السكان الذين أبعدوا الثور.
وقالت الصحيفة: لم يعرف السبب وراء غضب الثور، لكن لم يصب أحد في الحادث حيث كانت السيارة خالية. الهند ثور هائج
05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441 08:45 AM
كان في حالة غضب وهياج والسبب غير معروف
كان هذا الثور في مدينة حاجي بور الهندية غاضباً وفي حالة هياج إلى حد أنه وضع قرنيه أسفل مؤخرة العربة البيضاء الصغيرة، ثم رفعها في الهواء وأسقطها بقوة لتتحطم أجزاءٌ منها، ولم يتوقف هجومه إلا بعد تدخل الأهالي.
وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، إن الواقعة حدثت على أحد الطرق بالقرب من محطة السكك الحديدية في مدينة حاجي بور بولاية بيهار- شمال شرقي الهند، والتقطها بعض المارة بكاميرات الجوّال.
ويظهر في الفيديو ثورٌ ضخمٌ وقد أصابه الغضب الشديد، فراح يرفع السيارة بقرنيه إلى أعلى ويُسقطها، ويعود ليرفعها ويدور بها ثم يُسقطها ليحطم أجزاءً منها، كما حاول إسقاطها على جانبها لولا تدخُّل بعض المارة من السكان المحليين.
وحسب الصحيفة، فقد استمر هجوم الثور على السيارة نحو 15 دقيقة، حتى قام أحد الشباب بإلقاء الماء عليه، ثم هدّده شاب آخر بعصا طويلة وأبعده عن السيارة، وحاول ضرب الثور بالعصا، لكن شخصاً منعه من ذلك.
وتوقف المشهد مع اقتراب عديد من السكان الذين أبعدوا الثور.
وقالت الصحيفة: لم يعرف السبب وراء غضب الثور، لكن لم يصب أحد في الحادث حيث كانت السيارة خالية.
، بالفيديو .. شاهد ما فعله هذا الثور بالسيارة؟ ،
المصدر : الخليج 365
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